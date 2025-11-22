Orelsan en remet une couche dans le clash avec Mbappé

Voici des explications claires, nettes et précises.

Alors que la sortie de son album, et notamment du morceau « La Petite Voix », avait déclenché un clash avec Kylian Mbappé, Orelsan a tenu à apporter quelques explications… sans manquer de tourner en dérision la réaction de l’attaquant des Bleus. Dans cette chanson, le rappeur originaire de Caen dénonçait la situation du club de sa ville, majoritairement détenu par la famille Mbappé. Ce qui lui avait valu un tacle de l’intéressé : « T’es le bienvenu pour “sauver” la ville que tu aimes tant. Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club, NDLR) avec 1 % sans payer, parce qu’il n’a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. »

« J’ai remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas bien compris »

Ce vendredi, l’artiste a publié sur Instagram une longue vidéo, dans laquelle il explique point par point la démarche artistique qui l’a conduit à écrire cet album La Fuite en Avant ainsi qu’un film, Yoroï, liés entre eux. Une démarche explicative justifiée ainsi : « J’ai remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas bien compris. Et je ne vise personne… » Une phrase prononcée avec une photo de Mbappé en arrière-plan.

Orelsan prend également le temps de détailler l’écriture de « La Petite Voix », dont il n’est pas lui-même le personnage. « Ce que dit la petite voix n’est donc pas mon avis… même si nous sommes actuellement dixièmes du championnat de National et qu’on a récemment été éliminés de Coupe de France par l’équipe de… Bayeux, taille-t-il. Avant de remettre une pièce, tout en autodérision : « Vous voulez connaître le niveau de l’équipe de Bayeux au football ? Voilà leur nouvelle recrue ! » Une vanne accompagnée d’une vidéo de lui (le vrai, cette fois), ratant un penalty lors d’un récent match caritatif.

Il ne précise en revanche pas s’il a prévu de faire grève.

