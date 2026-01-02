S’abonner au mag
  France
  Olympique lyonnais

La possible clause du contrat d’Endrick qui pourrait enquiquiner l’OL

CMF
Un cadeau empoisonné ?

Si l’Olympique lyonnais s’est félicité de l’arrivée en prêt de l’attaquant Brésilien Endrick pour six mois, une clause du contrat risque de ne pas faire ses affaires.

Selon les informations de The Athletic, le club rhodanien devra payer des compensations au Real Madrid si le joueur de 19 ans ne dispute pas au moins 25 matchs. « Ce montant dépendra des rencontres jouées par l’OL en Coupe de France et en Ligue Europa », précise le média américain sans en dire beaucoup plus.

Pour sûr, Endrick loupera trois matchs en janvier

Problème, ni la LFP ni l’UEFA ne vont aider l’OL à remplir ce quota. En effet, l’homologation d’Endrick comme joueur de l’OL auprès de la Ligue ne pourra avoir lieu que trois à quatre jours après le 1er janvier, jour d’ouverture du mercato hivernal. Autrement dit, Paulo Fonseca ne pourra pas coucher le nom du crack brésilien sur sa feuille de match face à l’AS Monaco samedi.

Quant à l’UEFA, son règlement stipule que les recrues du mercato hivernal attendent l’achèvement de la phase de ligue pour participer aux compétitions européennes. Endrick ne sera donc pas non plus de la partie contre les Young Boys de Berne (le 22 janvier) et face au PAOK Salonique (le 29 janvier). L’OL étant déjà qualifié au minimum pour les barrages, Endrick est toutefois assuré de jouer en Europe.

L’OL va devoir carburer

Faisons les comptes. L’OL a encore 23 matchs à jouer au minimum (18 en Ligue 1, 4 en Ligue Europa, 1 en Coupe de France). En retranchant ces trois rencontres, cela fait 20. Autrement dit, pour que la clause soit remplie avec certitude, les Lyonnais ont intérêt à carburer, et Endrick à ne pas se blesser ni prendre de carton rouge.

Toujours lire ce qui suit l’astérisque en petit en bas de la page.

Le conseil de Camavinga à Endrick

CMF

