  • Allemagne
  • Bayer Leverkusen

Mauvaise nouvelle confirmée pour Loïc Badé, blessé à l’ischio

LB
Mauvaise nouvelle confirmée pour Loïc Badé, blessé à l'ischio

Nouveau coup dur pour l’équipe de France. Touché à l’ischio-jambier lors de la défaite du Bayer Leverkusen sur la pelouse de l’Union Berlin ce samedi (1-0), Loïc Badé sera absent « plusieurs semaines », a annoncé le club.

Un coup dur pour l’international tricolore qui a connu sa première (et unique sélection) avec le maillot frappé du coq lors de la petite finale de la Ligue des nations remportée 2 à 0 contre l’Allemagne en juin dernier. Une mauvaise nouvelle aussi pour le secteur défensif français, puisque plus tôt dans l’après-midi, un autre candidat à la sélection, Nordi Mukiele, s’est blessé lors de la rencontre entre Sunderland et Fulham (1-3). Lors de la prochaine trêve internationale au mois de mars, l’équipe de France affrontera le Brésil le 26, puis la Colombie le 29.

Reste à espérer que la casse en défense se calme.

Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier

LB

