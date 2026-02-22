Le Barça enfonce Levante et récupère la première place en Liga

Barcelone 3-0 Levante

Buts : Bernal (4e), de Jong (32e), López (81e) pour les Blaugrana

No stress. Avec la défaite concédée par le Real Madrid sur la pelouse d’Osasuna samedi (2-1), le Barça avait une occasion en or de récupérer la première place du classement en cas de succès face à Levante, avant-dernier. La victoire n’a pas mis longtemps à se dessiner grâce à l’ouverture du score précoce de Marc Bernal et la réalisation de Frenkie de Jong (2-0).

Des milieux multitâches

Malgré la triplette Raphinha-Lewandowski-Yamal alignée sur le front de l’attaque barcelonaise, ce sont bien les milieux blaugrana qui se sont montrés particulièrement efficaces. Les protégés de Hansi Flick sont partis dès le coup d’envoi de la rencontre à l’assaut du but de l’ancien Lensois Mathew Ryan. Si Jules Koundé a manqué le cadre (3e), Marc Bernal a lui parfaitement ajusté sa frappe dans le coin droit du but de Levante pour permettre aux siens d’ouvrir le score dès l’entame de match (1-0, 4e). Ultra dominateurs mais maladroits devant le but des Granotes, les Catalans ont du attendre la demi-heure de jeu pour que Frenkie de Jong vienne inscrire le but du break sur la superbe offrande en profondeur de João Cancelo (2-0, 32e).

Si avant la 80e minute, la seconde période a surtout été marquée par le retour sur les terrains de Pedri (66e) qui n’avait plus joué depuis le 21 janvier lors du match de C1 face au Slavia Prague, Fermín López, entré à l’heure de jeu, est venu réveiller le Camp Nou en envoyant un missile dans la cage de Levante pour mettre définitivement à l’abri les Blaugrana d’une tentative de rébellion adverse (3-0, 81e). Levante reste de son côté englué à la 19e place du classement.

La course au titre est relancée de l’autre côté des Pyrénées.

FC Barcelona (4-3-3) : J.García – Cancelo, Martín (Araujo, 88e), E.García, Koundé – Olmo (López, 66e) Bernal (Pedri, 66e), de Jong – Raphinha, Lewandowski (Torres, 66e), Yamal (Bardghji, 88e). Entraîneur : Hansi Flick.

Levante UD (4-2-3-1) : Ryan – Toljan (Pérez, 89e), Dela, Matturi, Sánchez – Rey, Olasagasti – Tunde (Abed, 70e), Álvarez (Losada, 84e), García (Cortes, 46e) – Romero (Etta Eyong, 70e). Entraîneur : Luis Castro.

