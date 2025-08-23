S’abonner au mag
  Liga
  J2
  Levante-FC Barcelone (2-3)

Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante

Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante

  Levante 2-3 FC Barcelone

Buts : Romero (15e) et Morales (45e+7) pour les Granotes // Pedri (49e), Torres (52e) et Elgezabal (90e+1 CSC) pour les Blaugranas

Première remontada de la saison.

Dépassé défensivement en première période, le Barça a dû s’employer pour arracher la victoire dans les derniers instants à Levante (2-3). Le premier acte est d’abord un calvaire pour les Catalans, rapidement surpris par Ivan Romero, beaucoup trop libre en pleine surface pour ouvrir le score (1-0, 15e). Malgré une possession de balle supérieure à 80%, l’équipe d’Hansi Flick ne crée quasiment aucun danger, si ce n’est une grosse frappe de Ferran Torres sur la barre. Pire : au fin fond d’un temps additionnel interminable, M. Hernandez, appelé par la VAR, décide d’accorder un penalty peu évident à Levante pour une main d’Alejandro Baldé. José Luis Morales ne se fait pas prier pour enfoncer le clou (2-0, 45e+7).

Dos au mur, le Barça revient très fort après les citrons. Et se relance totalement sur un missile de Pedri, absolument somptueux (2-1, 49e). En grande souffrance, Levante cède à nouveau dans la foulée sur un corner, repris victorieusement par Torres, dont la volée termine sous la barre (2-2, 52e). De quoi lancer les Culés vers un nouveau festival offensif et une deuxième victoire ? Pas si vite, car le soufflé retombe aussi vite pour laisser place à nouveau à de très longues minutes de domination stérile. Jusqu’à ce centre de Lamine Yamal dévié dans son propre but par le malheureux Unai Elgezabal, sous la pression de Torres (2-3, 90e+1). Un six sur six validé dans la douleur pour les Blaugranas.

Pas sûr que les supporters aient apprécié le suspense entretenu jusqu’au bout…

Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête

