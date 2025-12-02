S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J14

M. Turpin et l’arbitre vidéo déjugés à propos du tacle de Camara sur Chevalier

CDB
M. Turpin et l’arbitre vidéo déjugés à propos du tacle de Camara sur Chevalier

Nouvelle semaine, nouvelle erreur.

Comme après chaque journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage a publié son compte rendu sur les décisions arbitrales litigieuses. Ce week-end, elle a préféré insister sur le match Monaco-PSG (1-0), et notamment le gros tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon, révèle le rapport de la DTA. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. »

<iframe loading="lazy" title="J14 - AS Monaco v Paris SG (12e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/yFJjb2ZMmfE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« Cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était attendu pour permettre la correction de la décision initiale », conclut le compte rendu.

Les échanges avec la VAR dévoilés

Dans le même temps, les échanges entre la VAR et l’arbitre Clément Turpin ont été dévoilés. Arbitre VAR pour cette rencontre, Jérémy Pignard juge sur le moment que « l’impact est bas », qu’il y a « une petite torsion », mais pas assez pour remettre en question l’avis de l’arbitre central.

L’impact était bas aussi sur Gianluigi Donnarumma.

Désiré Doué a reçu son petit trophée

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
93
56

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!