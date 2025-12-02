M. Turpin et l’arbitre vidéo déjugés à propos du tacle de Camara sur Chevalier

Nouvelle semaine, nouvelle erreur.

Comme après chaque journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage a publié son compte rendu sur les décisions arbitrales litigieuses. Ce week-end, elle a préféré insister sur le match Monaco-PSG (1-0), et notamment le gros tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon, révèle le rapport de la DTA. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. »

<iframe loading="lazy" title="J14 - AS Monaco v Paris SG (12e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/yFJjb2ZMmfE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« Cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était attendu pour permettre la correction de la décision initiale », conclut le compte rendu.

Les échanges avec la VAR dévoilés

Dans le même temps, les échanges entre la VAR et l’arbitre Clément Turpin ont été dévoilés. Arbitre VAR pour cette rencontre, Jérémy Pignard juge sur le moment que « l’impact est bas », qu’il y a « une petite torsion », mais pas assez pour remettre en question l’avis de l’arbitre central.

L’impact était bas aussi sur Gianluigi Donnarumma.

Désiré Doué a reçu son petit trophée