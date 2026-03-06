S’abonner au mag
Un nouveau forfait de taille pour l’Olympique lyonnais

Le FC infirmerie continue de se remplir. Sorti à la 69e minute lors de l’élimination de l’Olympique lyonnais face au RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 4 TAB 5), Ainsley Maitland-Niles ne sera pas en mesure de disputer la rencontre face au Paris FC prévue ce dimanche à 20h45.

Sept joueurs absents

Une mauvaise nouvelle pour les Gones qu’a confirmée Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse. L’absence de l’international anglais s’ajoute à celles de Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Pavel Šulc et les blessés de longue date : Malick Fofana et Ernest Nuamah. Pire encore, Kluivert et Moreira auraient rechuté à l’entraînement cette semaine, alors que le staff lyonnais espérait leur retour le plus rapidement possible.

Ces absences devraient se prolonger pour le huitième de finale aller face au Celta de Vigo.

