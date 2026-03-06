Un nouveau forfait de taille pour l’Olympique lyonnais

Le FC infirmerie continue de se remplir. Sorti à la 69e minute lors de l’élimination de l’Olympique lyonnais face au RC Lens en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 4 TAB 5), Ainsley Maitland-Niles ne sera pas en mesure de disputer la rencontre face au Paris FC prévue ce dimanche à 20h45.

🗨 « C’est toujours dur pour un groupe quand on ne gagne pas, mais ce groupe a une mentalité que j’aime beaucoup. » 🎙 Avant #OLPFC, Paulo Fonseca souligne avec fierté la réaction de son équipe après avoir été menée 2-0 et se concentre désormais sur la rencontre de dimanche. 🗞️… pic.twitter.com/gdCW7T8APV — Olympique Lyonnais (@OL) March 6, 2026

Sept joueurs absents

Une mauvaise nouvelle pour les Gones qu’a confirmée Paulo Fonseca ce vendredi en conférence de presse. L’absence de l’international anglais s’ajoute à celles de Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Pavel Šulc et les blessés de longue date : Malick Fofana et Ernest Nuamah. Pire encore, Kluivert et Moreira auraient rechuté à l’entraînement cette semaine, alors que le staff lyonnais espérait leur retour le plus rapidement possible.

Ces absences devraient se prolonger pour le huitième de finale aller face au Celta de Vigo.