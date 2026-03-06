Fin de l'aventure pour Bonaventura

Clap de fin. Milieu de terrain polyvalent, notamment passé par l’Atalanta, l’AC Milan et la Fiorentina, Giacomo Bonaventura a annoncé la fin de sa carrière ce jeudi à l’âge de 36 ans. L’ex-international italien (18 sélections, 1 but) était sans club depuis son départ d’Al-Shabab (Arabie saoudite) cet été.

Formé à l’Atalanta, Bonaventura a surtout marqué les pelouses de Serie A lors de son passage du côté de Milan, entre 2014 et 2020. En six saisons, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé des Rossoneri, alors dans le creux de la vague. « C’était peut-être ma meilleure version », a-t-il reconnu à l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport peu après l’annonce de sa retraite.

Le regret de l’Euro 2016

Après son expérience lombarde, Bonaventura a rendu quelques services du côté de la Fiorentina, où il a réalisé quatre saisons pleines entre 2020 et 2024 (22 buts et autant de passes dés en 162 rencontres sous le maillot violet). Malgré quelques sélections avec la Nazionale, la dernière à l’automne 2023 à l’âge de 34 ans, Bonaventura n’a jamais eu l’occasion de disputer une compétition internationale avec son pays. On pourra regretter son absence de la liste d’Antonio Conte pour l’Euro 2016, alors qu’il était proche de son meilleur niveau.

