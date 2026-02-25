L'Atalanta retourne Dortmund dans un match dingue et file en huitièmes

Atalanta 4-1 Dortmund

Buts : Scamacca (5e), Zappacosta (45e), Pašalić (57e) et Samardžić (90e+8) pour la Dea // Adeyemi (75e) pour le BvB

Expulsion : Bensebaini (90e+7) pour Dortmund

L’honneur de l’Italie est sauf. Un jour après la piteuse élimination de l’Inter face à Bodø, l’Atalanta a montré un bien meilleur visage du Calcio en retournant complètement les débats contre Dortmund ce mercredi soir. Un but sur penalty à la dernière seconde de Lazar Samardžić a permis à Bergame de l’emporter de trois buts contre le BvB (4-1), de rattraper son retard du match aller (défaite 2-0 en Allemagne) et de filer en huitièmes dans un match qui nous rappelle pourquoi le football est le meilleur sport du monde entier. Bergame sera le seul club italien qualifié en huitièmes de C1 si la Juve ne parvient pas à rattraper son retard contre Galatasaray.

L’Atalanta déchaînée

Dès la première période, Dortmund n’a pas existé, la faute à une Dea inspirée qui revenait à hauteur dès la mi-temps avec des buts de Gianluca Scamacca et Davide Zappacosta. Mario Pašalić enfonçait le clou à l’heure de jeu, mais l’Atalanta était vite rattrapé par un but de Karim Adeyemi, ce qui laissait présager trente minutes de bonheur en plus.

LE GESTE COMPLÈTEMENT FOU DE RAMY BENSEBAINI DANS LES ARRÊTS DE JEU 😱 L'international algérien ouvre le crâne de Krstovic sur cette intervention et l'Atalanta élimine Dortmund sur le pénalty accordé 🤯#ATABVB | #UCL pic.twitter.com/HJBFF97JZ5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2026

Sur la dernière action, le pied haut du pauvre Ramy Bensebaini sur Krstovic, malin d’avoir mis sa tête à mi-hauteur (bien que cela lui aît coûté un crâne ouvert), obligeait le corps arbitral à signaler le petit point blanc. Une délivrance pour Bergame, qui a déjoué tous les pronostics et s’invite en huitièmes, où il affrontera soit Arsenal, soit le Bayern Munich.

De quoi donner des idées à la Juve ?