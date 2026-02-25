Des parents se ridiculisent en se battant pendant un match de U14

Les bourres-pif normalement ça s’arrête à la cour de récré. Scène déplorable au Pays de Galles le week-end dernier. Dans une rencontre U14 entre Aberkenfig BGC et Trefelin BGC, des parents en sont venu aux mains après un carton rouge injustifié selon la moitié d’entre eux.

Sous les yeux de leur progéniture médusée, les darons ont commencé à s’échanger des pains, obligeant les gamins à intervenir pour tenter de les séparer. Ce qui ne les a pas empêché de continuer au bord du terrain, s’enfonçant encore davantage dans le pathétisme.

Une réaction pitoyable aux conséquences logiques

Las, les officiels ont été contraint de mettre prématurément fin à la rencontre. Dans un communiqué, le club d’Aberkenfig estime que « la vidéo, qui a été enregistrée et partagée par l’un de nos parents, ne montre pas le contexte complet de l’incident », mais reconnaît que « les scènes visibles donnent une image négative du club et sont inacceptables » et promet une enquête interne avant de présenter ses excuses.

Sacré exemple pour la jeunesse en tout cas.

