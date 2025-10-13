Un rat fait son entrée sur la pelouse lors de Pays de Galles-Belgique

Drôle de changement tactique.

À la 66e minute du choc entre le Pays de Galles et la Belgique, un invité surprise a décidé de se mêler à la fête : un rat, visiblement très inspiré, a fait irruption sur le terrain, interrompant la partie sous les rires du public du Cardiff City Stadium.

😅 Un invité surprise s’est invité sur la pelouse pendant Belgique – Pays de Galles ! Brennan Johnson a dû escorter le rat lui-même en dehors du terrain #lequipeFOOT pic.twitter.com/A3F5tvFkS8 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2025

Le rongeur s’est offert une belle chevauchée au milieu des 22 acteurs, contraints de s’arrêter le temps que la bestiole quitte le terrain. Finalement, c’est ce brave Brennan Johnson qui s’est chargé de ramener un peu d’ordre, escortant gentiment le petit intrus vers la sortie.

La plus belle action de la soirée.

La Belgique terrasse le pays de Galles et valide pratiquement sa qualif