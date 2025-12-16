Pierre-Emerick Aubameyang va manquer le début de la CAN

Les Panthères sans les griffes.

Blessé avec l’OM lors du match contre Monaco dimanche (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang est forfait pour son premier match avec le Gabon pour la CAN. L’attaquant de 36 ans avait été remplacé à la 86e minute à cause d’une vilaine douleur à la cuisse lors de la rencontre face aux Monégasques.

Ce lundi, la Fédération gabonaise a annoncé que l’international aux 84 sélections et 39 buts avec le Gabon manquerait l’entrée en lice face au Cameroun, le 24 décembre. « Le staff médical de l’Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable », a indiqué la Fédération gabonaise dans un communiqué.

Un deuxième forfait à prévoir

Sans son buteur phare, le Gabon attaque donc une phase de groupes corsée, avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire – championne d’Afrique en titre – et le Mozambique. Le retour d’Aubameyang est espéré pour le 28 décembre face au Mozambique.

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Michel Mboula est également annoncé absent de ce premier match. Le défenseur central du FC Metz, (aussi) touché à la cuisse depuis fin septembre, avait pourtant repris l’entraînement avec l’équipe réserve du club lorrain. Initialement convoqué par Thierry Mouyouma, il pourrait être remplacé par Yannis M’Bemba (Dordrecht) si son forfait pour l’ensemble de la CAN se confirme.

