Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang fait grève après des primes non reçues

Un contexte tendu avant un match capital.

Ce mardi soir, la sélection gabonaise reçoit le Burundi dans le cadre de la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang doivent espérer un faux pas de la Côte d’Ivoire pour accrocher une qualification directe ; dans le cas contraire, ils devront passer par les barrages.

Et cette rencontre se prépare dans un contexte tendu. Selon AFC Sports et Gabon Media Time, les joueurs ont refusé de s’entraîner avant ce match, en raison de primes promises par l’État et non payées à la suite de leur qualification à la CAN 2025. Une situation semblable à celle de 2021.

Le sélectionneur est de leur côté

Interrogé à ce sujet, le sélectionneur Thierry Mouyouma a soutenu ses joueurs : « Les joueurs attendent (leurs primes) depuis presque un an. Ils ne comprennent pas. » Une situation difficile, alors que les joueurs se plaignent aussi de la mauvaise qualité des équipements mis à leur disposition lors des entraînements.

« Le mental des joueurs reste intact. Cette situation n’a aucun impact sur la concentration pour le match décisif » a rassuré Mouyouma. Pour rappel, les Gabonais joueront sans Aubameyang, suspendu après son carton rouge face à la Gambie.

Réponse ce soir, 21 heures.

