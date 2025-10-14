S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Portugal-Hongrie

Cristiano Ronaldo bat un nouveau record !

TJ
Cristiano Ronaldo bat un nouveau record !

Quarante ans et encore des records.

Alors qu’il s’approche de son 950e but en carrière, Cristiano Ronaldo en a profité pour battre un nouveau record ce mardi avec le Portugal. Lors de la première mi-temps face à la Hongrie, l’attaquant de 40 ans a inscrit un doublé, et son premier but inscrit à la 22e minute lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde, avec désormais 41 réalisations inscrites.

Ces deux buts lui permettent de dépasser sur ce tableau le Guatémaltèque Carlos Ruiz (39 buts), dont la sélection ne s’est pourtant jamais qualifiée pour le Mondial. Dans ce top 5, Cristiano le devance maintenant de deux unités, devant Lionel Messi (36), Ali Daei (35) et Robert Lewandowski (33).

La crème de la crème.

La Hongrie retarde la qualification du Portugal pour le Mondial en toute fin de match

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!