Cristiano Ronaldo bat un nouveau record !

Quarante ans et encore des records.

Alors qu’il s’approche de son 950e but en carrière, Cristiano Ronaldo en a profité pour battre un nouveau record ce mardi avec le Portugal. Lors de la première mi-temps face à la Hongrie, l’attaquant de 40 ans a inscrit un doublé, et son premier but inscrit à la 22e minute lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde, avec désormais 41 réalisations inscrites.

𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐏 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 🌎🏆 𝘼𝙉𝙊𝙏𝙃𝙀𝙍 record for Cristiano Ronaldo! 🇵🇹 pic.twitter.com/ZaJnJqzRIc — 433 (@433) October 14, 2025

Ces deux buts lui permettent de dépasser sur ce tableau le Guatémaltèque Carlos Ruiz (39 buts), dont la sélection ne s’est pourtant jamais qualifiée pour le Mondial. Dans ce top 5, Cristiano le devance maintenant de deux unités, devant Lionel Messi (36), Ali Daei (35) et Robert Lewandowski (33).

La crème de la crème.

