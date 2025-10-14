S’abonner au mag
L'ex-arbitre David Coote plaide coupable dans son affaire de pédopornographie

C’est ce qu’on appelle toucher le fond.

L’ancien arbitre de Premier League, David Coote, 43 ans, a plaidé coupable dans une affaire concernant une vidéo à caractère sexuel mettant en scène un enfant, lors d’une audience à la Cour royale de Nottingham ce mardi, selon la BBC. En septembre dernier, il avait plaidé non coupable, mais l’Anglais a décidé de changer de position. La vidéo incriminée, classée catégorie A, la plus grave, avait été retrouvée par la police en février. Coote, libéré sous caution, comparaîtra de nouveau le 11 décembre pour déterminer sa peine.

Une juge catégorique

Le tribunal a précisé que la vidéo avait été transférée d’un disque dur vers un ordinateur portable le 2 janvier 2020. L’accusation englobe le téléchargement, le partage et l’enregistrement de contenus pédopornographiques. La juge Nirmal Shant KC a averti l’ancien officiel : « Vous ne devez pas vous en tirer avec l’impression que cela ne conduira pas à une peine de détention. »

Dans un autre style, Coote avait déjà été sanctionné par la Football Association pour des commentaires polémiques sur l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, en 2020, et pour consommation de substances illicites. Son retour sur les terrains n’est désormais plus envisageable.

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

