Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026, c'est (un léger) oui !

Un ciseau, une causerie, et c’est parti !

À la question « Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ? », vous avez été 57 % à répondre oui, contre 43 % de non. Il y a donc débat, mais il y a surtout un ballotage favorable pour le Lensois, qui a fait son retour sous le maillot bleu en ce mois d’octobre, profitant des nombreuses blessures dans le secteur offensif pour claquer un ciseau et rappeler qu’il pouvait être une option. Suffisant pour le voir en Amérique cet été ?

« Pour moi, c’est un grand OUI !, lance AuxArmes, visiblement membre du fan club historique de Flotov. Comme beaucoup de personnes, j’aime les gens qui ont des cicatrices, qui tombent et se relèvent. La dépression d’un Flotov le met à notre niveau à tous, celui des humains. Je me sens bien plus proche de lui et de son histoire. » C’est beau.

« Contre l’Islande, c’était plus que moyen »

Tout le monde n’est pas prêt à chanter I Will Survive au son du pied gauche de Thauvin. Mistelroum, lui, sort le carton jaune : « J’ai bien fait d’attendre au lieu de m’enflammer sur quelques bonnes minutes contre l’Azerbaïdjan. Ce soir, contre l’Islande, c’était plus que moyen, toujours le même geste pour rentrer pied gauche, sans vivacité. » Le Grealish français, rien de plus ?

Et un autre tente d’enfoncer le clou : « Même à son prime à 20 buts avec l’OM, il n’avait pas vraiment le niveau international. Ça serait une grosse surprise de le retrouver à la CDM, et surtout ça voudrait dire qu’il y a une cascade de blessés. »

Rendez-vous en novembre, déjà, pour le revoir ou non.

