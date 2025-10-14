Que manque-t-il à l’équipe de France ?

L’équipe de France reste en pole position pour rallier la Coupe du monde 2026, mais il y a du boulot au regard des prestations livrées contre l’Azerbaïdjan (3-0) et l’Islande (2-2). Pour faciliter la tâche de notre Dédé national, voici un début de liste de courses avant son prochain passage à la caisse dans un mois.

→ Des gars sûrs

Face à la cascade d’absents en attaque, Deschamps comptait s’appuyer sur une défense de tauliers lundi soir, mais ses lieutenants ont failli. D’abord sur un coup de pied arrêté, alors que le danger était clairement identifié, puis en débranchant totalement le cerveau sur le but du 2-2. Pas très rassurant. Sur un autre aspect, la causerie de Florian Thauvin dans le vestiaire du Parc des Princes vendredi soir a interrogé, mais au-delà des débats sur le statut du Lensois, elle montre surtout que personne d’autre ne prenait la parole à ce moment. Beaucoup sont cependant légitimes à le faire compte tenu de leur CV, en club comme en sélection, de Mike Maignan à Kylian Mbappé, en passant par William Saliba, les frères Hernandez, Adrien Rabiot ou Jules Koundé. Rien d’obligatoire, évidemment, et certains d’entre eux ont joué leur rôle de leader à d’autres occasions. Néanmoins, cela traduit peut-être un manque de caractère.

→ Un bon karma

« Parfois, le karma est bon », glissait le sélectionneur Arnar Gunnlaugsson lundi soir au sujet du premier but islandais, sur lequel Manu Koné réclamait une faute, et en référence à l’égalisation islandaise annulée à l’aller après « une faute » sur Konaté. Didier Deschamps a huit mois devant lui pour arriver en Amérique du Nord dans les meilleures conditions, libéré de sa dette de karma. Selon Mentor Show, les signes ne trompent pas : « Des schémas négatifs récurrents qui semblent hors de votre contrôle, des relations intenses ou lourdes qui semblent être une fatalité, et des défis persistants qui sortent de nulle part. » Typiquement ce que l’on a vu contre l’Azerbaïdjan ou l’Islande, des formalités qui se transforment en bourbiers. Deschamps bougonne, peste contre l’arbitrage et les blessures… Il sait ce qu’il lui reste à faire : prendre conscience des choses et nourrir un karma positif, en choisissant de ne plus entretenir de pensées et d’actions négatives. La routourne finira bien par tourner.

→ De l’appétit

On le conçoit, une trêve internationale avec l’Azerbaïdjan et l’Islande au menu ne fait pas saliver. Mais bordel, vous portez le maillot de l’équipe de France ! Des millions de passionnés rêveraient de pouvoir l’endosser, ne serait-ce que dix minutes contre Gibraltar. Florian Thauvin a montré ce qu’il fallait lors de son entrée au Parc des Princes : ce maillot, on le mouille, on se bat pour lui. On croque dans la pomme à pleines dents ! Visiblement, tous n’ont pas la même approche. Deschamps a eu beau glisser quelques piques, notamment sur le manque de mobilité, le match contre l’Islande est loin d’avoir apporté une réponse satisfaisante. Une petite diète ne ferait pas de mal à certains pour retrouver la sensation de faim. Comme dirait le poète : « Qu’on me donne l’envie, l’envie d’avoir envie ! »

<iframe loading="lazy" title="France - Azerbaïdjan : Le magnifique but de Thauvin ! (Qualif CDM 2026)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TQWXRb_G-ls?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Des frappes de loin

« PAS ÇA ! PAS UN BLOC BAS ! NOOOOOOOOON ! » L’équation se pose régulièrement pour l’équipe de France, comme pour l’ensemble des grosses cylindrées. L’Azerbaïdjan et l’Islande sont d’abord venus pour bien défendre. Les Bleus ont eu du mal à trouver la solution, patientant plus d’une heure lundi soir pour enfin faire sauter le verrou. Ce n’est pas faute d’être habitués à cette opposition de styles. Et pourtant, l’équipe de France sous-utilise une arme redoutable : la frappe lointaine. Un bon tir au bazooka ne fait jamais de mal. Au mieux, c’est cadré, et au pire, la défense adverse bougera un peu plus en prenant conscience de ce potentiel danger, ce qui pourra ouvrir quelques espaces. Que vous soyez à 20, 30 ou 35 mètres, ouvrez le feu ! Et désolé pour le supporter qui se prendra la roquette en pleine poire.

→ Mathys Tel, Wilson Odobert et Eli Junior Kroupi

Pendant que les Bleus attiraient inlassablement les téléspectateurs dans les bras de Morphée, les Espoirs en mettaient plein les mirettes des viewers de Zack Nani. Six buts contre les Féroé vendredi, bis repetita face à l’Estonie : les hommes de Gérald Baticle régalent. Le duo formé par les Spurs Mathys Tel et Wilson Odobert a mis les défenses en pièces (cinq buts à eux deux sur ce rassemblement). Le supersub Eli Junior Kroupi a fini le travail avec un doublé lundi, dont un petit ballon piqué à la mode du grand Fernando Torres en finale de l’Euro 2008. Du sang neuf, du mordant, de la créativité : pas besoin d’aller chercher plus loin pour pimper l’équipe de France, il n’y a qu’à se baisser et faire sa cueillette chez les Bleuets. Le bémol : pas sûr que Dédé ait déjà son compte Twitch.

Jules Koundé fait son mea culpa