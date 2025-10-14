Manchester United est mort

Jusqu’à la mort.

Le supporter numéro un de Manchester United est décédé ce mardi. À 62 ans, un certain Manchester Zdravkov Levidzhov-United a rendu son dernier soupir. Non, vous ne rêvez pas, il s’appelle bien Manchester, de son prénom, et United, de son nom. Cet ouvrier bulgare a décidé, un beau jour de 1999, de devenir LE fan de Manchester United, après la victoire en Ligue des champions. Plus ultra que les ultras.

Grand collectionneur de souvenirs des Red Devils, il avait rempli sa maison en Bulgarie d’affiches, de maillots et de bannières, représentant notamment (et logiquement) Dimitar Berbatov, son joueur préféré. Mais il s’est surtout battu pendant près de 15 ans pour une chose : changer légalement son nom en Manchester United, ce qu’il a obtenu en 2014.

Monsieur United, même Dieu connaît son nom

Pour fêter sa victoire juridique, celui qu’on appelait M. United s’était fait tatouer sur le front le logo de son club adoré, et avait été invité par le Sun à assister à un match à Old Trafford en 2014. « Voir où mes héros de toujours ont marché et joué est la plus grande chose que j’ai jamais vécue. Je chérirai ce jour pour toujours », confessait-il.

You'll never be as big a Man United fan as this guy from Bulgaria who literally changed his name to "Manchester Zdravkov Levidzhov-United"#MUFC pic.twitter.com/2muldvGUcn — Paddy - Attacking Football (@PaddyKeoghAF) July 31, 2023

Dans un portrait réalisé par 11Freunde en décembre 2013, Man U, comme l’appellaient ses amis, avait avoué avoir été baptisé dans une église orthodoxe, pour pouvoir changer de nom. « Au moins, Dieu connaît maintenant mon vrai nom ». Fait presque anecdotique : il avait baptisé sa chatte David Beckham, et cette dernière a donné vie à près de 80 chatons, tous nommés d’après des légendes des Red Devils : Rio, Giggs, Rooney…

En voilà un qui n’aura pas survécu au jeu d’Amorim.

