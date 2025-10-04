Manchester United se remet la tête à l'endroit, Arsenal met la pression à Liverpool

Accrochez-vous à votre siège, vous pourriez ne pas y croire !

Manchester United a gagné un match ! Manchester United n’a pas pris de but ! Mason Mount et Benjamin Šeško ont marqué ! Hop le triple kamoulox. Vainqueur de Sunderland (2-0), le triple champion d’Europe s’est remis sur pied à domicile. Mount et Šeško se sont donc offert une réalisation chacun, le premier après un bel enchaînement et un bon service de Bryan Mbeumo, le second en renard des surfaces. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Senne Lammens était titulaire dans les buts et n’a pas eu à aller chercher au fond de ses filets, bien aidé par les trois petits tirs cadrés adverses, même s’il s’est signalé d’une belle intervention en fin de rencontre.

C’est le premier clean sheet de la saison pour les Red Devils, qui offrent aussi un peu de sursis à leur coach, Rúben Amorim, qui aurait pu avoir très chaud en cas de nouvelle contre performance. C’est la troisième victoire consécutive des Mancuniens à domicile, une première depuis deux ans à Old Trafford ! Pour Sunderland, c’est seulement la deuxième défaite de la saison, après quatre journées sans chuter. Une mauvaise opération qui n’empêche pas les Black Cats de rester dans le haut de tableau (6e), un point devant United (8e).

La connexion Mbeumo–Mount sur ce superbe enchaînement de l’Anglais 🔥 Le match à suivre sur CANAL+ LIVE 9 🖥️#MUNSUN | #PremierLeague pic.twitter.com/nIM5dERCeJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2025

Un classement en haut duquel trône virtuellement Arsenal, en attendant le match entre Liverpool et Chelsea. Avec leur victoire tranquille contre une très faible équipe de West Ham (2-0), les Gunners mettent la pression sur les Reds et continuent leur début de saison presque immaculé. Pourtant les locaux ont eu un peu de mal à ouvrir le score malgré leur large domination. Eberechi Eze a d’abord manqué le cadre de près, avant que Bukayo Saka ne voit son but refusé.

Partie remise simplement, puisque l’ancien Hammer, Declan Rice a puni son ex avant la pause pour donner un avantage mérité à son équipe. En deuxième période, Arsenal s’est contenté de gérer, sans pousser plus que cela, et s’est offert un deuxième but grâce à Saka, qui ne s’est pas gêné pour transformer un pénalty assez évitable concédé par El Hadji Malick Diouf. À noter tout de même la nouvelle blessure du capitaine Martin Ødegaard, qui continue donc son début de saison de poissard.

Manchester United 2-0 Sunderland

Buts : Mount (8e) et Šeško (31e) pour les Red Devils

Arsenal 2-0 West Ham

Buts : Rice (38e) et (Saka, 67e, SP) pour les Gunners

