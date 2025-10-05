S’abonner au mag
Aston Villa, Newcastle et Everton à la fête

TB
Les gros se gavent.

La saison est-elle enfin lancée pour Aston Villa ? Portés par un doublé de Donyell Malen, les Villans ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Premier League aux dépens de Burnley (2-1). Deux frappes croisées de leur attaquant néerlandais auront suffi, malgré la réduction du score sur corner de Lesley Ugochukwu. Belle relance également pour Newcastle, victorieux de Nottingham Forest (2-0). La différence a cette fois attendu la deuxième période pour venir du pied de Bruno Guimarães, à la récupération haute puis à la finition d’une frappe lointaine.

Grealish offre la victoire à Everton

Plus bas dans le tableau, Wolverhampton a cru tenir sa première victoire de la saison contre Brighton (1-1) sur un pétard de Marshall Munetsi dévié sur la barre, puis du dos dans son propre but par le pauvre Bart Verbruggen. Mais ça, c’était avant que Jean-Paul van Hecke ne s’en mêle à quelques minutes du terme. Enfin au rayon des satisfactions, Everton poursuit son beau début de saison en s’offrant une victoire de prestige sur le fil contre Crystal Palace (2-1). Le héros ? Jack Grealish bien sûr, aux forceps.

Un premier acte de candidature au trophée de joueur du mois d’octobre ?

  Aston Villa 2-1 Burnley

Buts : Malen (25e et 63e) pour les Villans // Ugochukwu (78e) pour les Clarets

  Newcastle 2-0 Nottingham Forest

Buts : Guimarães (58e) et Woltemade (84e SP)

  Everton 2-1 Crystal Palace

Buts : Ndiaye (76e SP) et Grealish (90e+3) pour les Toffees // Muñoz (37e) pour les Eagles

  Wolverhampton 1-1 Brighton

Buts : Verbruggen (21e CSC) pour les Wolves // Van Hecke (86e) pour les Seagulls

