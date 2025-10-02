Suivez en direct la liste de Didier Deschamps

Ce jeudi, Didier Deschamps doit composer une liste en prenant en compte une très grosse pénurie d’attaquants, avant d’affronter l’Azerbaïdjan puis l’Islande en qualifs du Mondial, les 10 et 13 octobre. Suivez en direct l’annonce de la liste des Bleus pour le rassemblement d’octobre, qui pourrait donner lieu à quelques surprises en attaque.

14h : Fin du suspense dans quelques instants…

13h57 : Absent du dernier rassemblement, William Saliba devrait lui aussi réintégrer le groupe de l’équipe de France. Aux dépens de qui ?

13h53 : Ça devrait également bouger au milieu et en défense chez les Bleus. Exclu et suspendu deux matchs après son rouge reçu face à l’Islande, Aurélien Tchouaméni libère lui aussi une place dans l’entrejeu. Camavinga ? Y.Fofana ? Savanier ? Thomasson ? Faites vos jeux !

13h50 : Cette deuxième liste de la saison s’avère être un sacré casse-tête pour Deschamps. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani forfaits, de nombreuses places sont à prendre en attaque. Les noms de Jean-Philippe Mateta et Florian Thauvin seraient notamment pressentis pour apparaître dans la liste du jour. Plus que dix minutes avant l’annonce…

13h43 : Salut à tous ! On se retrouve ici pour suivre l’annonce des 23 Bleus, qui poursuivront la route vers le Mondial nord-américain avec une réception de l’Azerbaïdjan et un déplacement en Islande, les 10 et 13 octobre prochains. Un contexte un peu particulier pour Didier Deschamps et son staff, qui voient leur attaque des derniers rassemblements décimée par de nombreuses blessures. Par conséquent, certains pourraient en profiter…

Un petit nouveau et un revenant pressentis dans la liste de Deschamps