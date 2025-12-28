L'Inter termine 2025 en leader de Serie A

Atalanta 0-1 Inter

But : Martínez (65e)

Il n’y a rien de mieux pour finir l’année.

Dans l’avant-dernier match de l’année 2025 en Serie A, l’Inter a confirmé qu’il était la bête noire de l’Atalanta. Après sa courte victoire ce dimanche soir, les Nerazzurri de Bergame n’ont plus gagné depuis 16 matchs contre les Nerazzurri de Milan. Aïe.

La soirée aurait pu se résumer ainsi après la première période : un but refusé, une grosse domination des Interistes, et un peu d’énervement. Mais l’entrée de Pio Esposito a été décisive. Sur son premier ballon et un joli cadeau de Berat Djimsiti, le jeune italien a trouvé son capitaine Lautaro Martínez, qui a la chance de posséder le… sens du but.

L’Argentin score lors de son quatrième match de championnat d’affilée, et voilà l’Inter qui récupère sa première place. Côté Bergame, la première défaite à domicile de Raffaele Palladino laisse l’Atalanta à la dixième place de Serie A.

Vivement 2026 pour Bergame.

