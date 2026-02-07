Chelsea ne compte plus changer de coach

Chelsea va perdre sa couronne, mais pas sa reine. Largement distancées par Manchester City (12 points de retard), les Blues verront très certainement leur règne prendre fin au printemps, après six titres de championnes d’Angleterre d’affilée. Le club a quand même envoyé un signal fort en prolongeant sa coach Sonia Bompastor. Vendredi, il a confirmé que la Française avait signé jusqu’en 2030.

Chelsea Women is delighted to announce that head coach Sonia Bompastor has extended her contract at the club through to 2030. 🙌 — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) February 6, 2026

Pour sa première saison sur le banc londonien, Bompastor avait raflé le championnat, la Cup et la League Cup, en atteignant le dernier carré de la Ligue des champions. Le championnat est mal engagé cette année, mais Chelsea reste en lice dans toutes les autres compétitions.

« Depuis le jour où Sonia a rejoint Chelsea, elle a fait preuve d’un niveau d’excellence qui a élevé notre équipe féminine sur et en dehors du terrain, justifient les directeurs sportifs du club, Laurence Stewart et Paul Winstanley. Sonia est non seulement un élément clé de notre succès actuel, mais aussi une partie intégrante de l’avenir à long terme que nous construisons. Le renouvellement de son contrat reflète notre confiance en son leadership, sa vision et la stabilité qu’elle apporte au club. »

Visiblement, l’équipe masculine n’est pas gérée de la même manière.

