S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Le FC Barcelone lâche la Superligue

QB
Le FC Barcelone abandonne le Real Madrid

Florentino est finito. Une fois n’est pas coutume, le président du Real Madrid pouvait compter sur le soutien du FC Barcelone dans le projet de Superligue. Mais ça, c’était avant. Le club blaugrana a annoncé samedi qu’il se retirait définitivement du projet. Le communiqué est particulièrement succinct. « Le FC Barcelone annonce avoir notifié aujourd’hui officiellement à la European Super League Company et aux clubs qui en faisaient partie son retrait du projet de Superligue européenne. » Point final. Une phrase, et basta.

Le projet avait provoqué une énorme levée de boucliers en 2021, poussant la plupart des clubs engagés à faire machine arrière. Une bataille judiciaire a été engagée avec l’UEFA, et le Barça a choisi son camp. Cet automne, la presse catalane annonçait déjà que le FC Barcelone avait revu sa position, estimant que la nouvelle formule de la Ligue des champions répondait à ses attentes, notamment financières. Le club vient aussi d’exprimer son intention d’accueillir la finale de la Ligue des champions 2029 au Camp Nou.

Florentino Pérez, lui, devra se contenter des matchs de la NFL.

Lamine Yamal a pris une grande décision pour se concentrer sur le terrain

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!