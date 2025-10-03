Superligue : le Barça va lâcher le Real Madrid

Florentino Pérez va se sentir bien seul.

Dévoilé en 2021, le projet de la Superligue réunissait alors de nombreux gros clubs espagnols, italiens et anglais. Si les deux derniers groupes ont rapidement quitté le navire, le FC Barcelone et le Real Madrid étaient restés jusqu’à maintenant fidèles à cette compétition par et pour l’élite du foot européen, dans une opposition franche à l’UEFA et ses soutiens, notamment le PSG. Mais la situation risque d’évoluer.

⚽ HO AVANÇA RAC1 | Gir de guió al futur de la Superlliga: el Barça deixa sol el Reial Madrid i abandonarà el projecte@EsportsRAC1 https://t.co/JBV212GtNT — RAC1 (@rac1) October 3, 2025

Selon RAC1, le FC Barcelone a décidé de prendre ses distances avec le projet de la Superligue, estimant que la nouvelle formule de la Ligue des champions répond à ses attentes, notamment financières. Les relations se sont d’ailleurs réchauffées entre Laporta et le président de l’UEFA Aleksander Čeferin, comme en témoigne la présence de ce dernier à Montjuïc ce mercredi, lors du match ente le Barça et le PSG.

La Super lose.

Qui veut dîner avec la mère du meilleur joueur du monde ?