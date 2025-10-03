S’abonner au mag
Superligue : le Barça va lâcher le Real Madrid

Florentino Pérez va se sentir bien seul.

Dévoilé en 2021, le projet de la Superligue réunissait alors de nombreux gros clubs espagnols, italiens et anglais. Si les deux derniers groupes ont rapidement quitté le navire, le FC Barcelone et le Real Madrid étaient restés jusqu’à maintenant fidèles à cette compétition par et pour  l’élite du foot européen, dans une opposition franche à l’UEFA et ses soutiens, notamment le PSG. Mais la situation risque d’évoluer.

Selon RAC1, le FC Barcelone a décidé de prendre ses distances avec le projet de la Superligue, estimant que la nouvelle formule de la Ligue des champions répond à ses attentes, notamment financières. Les relations se sont d’ailleurs réchauffées entre Laporta et le président de l’UEFA Aleksander Čeferin, comme en témoigne la présence de ce dernier à Montjuïc ce mercredi, lors du match ente le Barça et le PSG.

La Super lose.

