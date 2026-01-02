À 44 ans, Roque Santa Cruz se trouve un nouveau club

S’abonner au mag
Il n’y a pas que Kazuyoshi Miura dans la vie.

À 44 ans, Roque Santa Cruz veut lui aussi continuer à en découdre. Évoluant dans son Paraguay natal depuis 2016, l’avant-centre vient de s’engager avec le Club Nacional, troisième du dernier championnat de clôture.

Passé par le Bayern Munich et Manchester City, Santa Cruz est le meilleur buteur de l’histoire du Paraguay, avec quelque 32 buts en 112 sélections depuis 1999. On ne devrait toutefois pas le voir en Amérique cet été, l’attaquant ayant pris sa retraite internationale il y a dix ans, juste après être revenu jouer au pays à l’âge de 34 ans.

Tant pis pour les beaux yeux de Gianni Infantino, Santa Cruz a toujours de beaux objectifs au Paraguay. Après avoir glané 9 titres en 3 saisons au Club Libertad en claquant 27 buts au passage, l’ancien Bavarois s’apprête à jouer les qualifs de Copa Sudamericana dans les prochains mois.

Comme quoi, en matière de délocalisation comme de choix de préretraite, Iñaki Williams avait vu juste.

L’équipe de France de futsal lance sa préparation à l’Euro 2026 par une victoire

CMF

