Le Brésil en balade contre le Chili, trois nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde

Pas besoin de Neymar.

Et si le Brésil de Carlo Ancelotti commençait à trouver son rythme ? Déjà qualifiée pour la Coupe du monde depuis leur victoire face au Paraguay en juin dernier, la Seleção continue de s’améliorer sous les ordres de son nouveau sélectionneur. Cette fois, les hommes de « Carletto » ont tranquillement disposé du Chili (3-0) dans la nuit de jeudi à vendredi, au Maracanã. Titulaire, la pépite Estêvão (18 ans) en a profité pour inscrire son premier but avec son équipe nationale (38e). Les Brésiliens ont ensuite assuré leur succès en seconde période, grâce aux buts de deux anciens Lyonnais : Lucas Paquetá (72e), de retour en sélection après quasiment un an d’absence, et Bruno Guimarães (76e).

GOLAAAAAÇO DO BRASIL! ⚽️ Que jogada! João Pedro mete um passe açucarado, Douglas Santos acha Raphinha, o goleiro até tenta salvar… mas na sobra, Estêvão mete uma puxeta insana na pequena área! 🇧🇷 1-0 🇨🇱 ISSO É BRASIL! 🇧🇷 🎥 TV Globo pic.twitter.com/wrXQhiq78n — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

Durant la nuit, trois autres équipes ont rejoint l’Argentine, le Brésil et l’Equateur, déjà qualifiés pour le prochain Mondial. D’abord, l’Uruguay de Marcelo Bielsa (un tacticien médiocre selon Frédéric Antonetti), qui a battu le Pérou sur la belle marge de 3-0. C’est sur le même score que la Colombie a disposé de la Bolivie, et également composté son billet pour l’Amérique. Et le Paraguay va faire son retour en Coupe du monde, pour la première fois depuis 2010, grâce à son match nul et vierge contre l’Equateur. Pour la dernière journée, le Venezuela (18 points) et la Bolivie (17 points) se livreront une bataille à distance pour l’unique place de barragiste.

Et toujours pas de Mondial pour le Chili.

Le Brésil d’Ancelotti ira à la Coupe du monde, l’Uruguay s’en rapproche