La LFP monte au créneau pour défendre les joueurs niçois

Des actes « inacceptables ».

Après une sixième défaite consécutive contre Lorient (3-1), l’OGC Nice a connu une fin de week-end compliquée. Selon L’Équipe, les Aiglons ont été pris à partie par leurs supporters à leur retour de Bretagne. Des coups auraient même été portés par des supporters sur Terem Moffi et Jérémie Boga, qui ont depuis déposé une plainte. Si la police n’a pas confirmé ces violences, la Ligue de football professionnel a tenu à réagir ce mardi matin, et apporte son soutien aux Niçois.

Boga et Moffi vont-ils rejouer pour Nice ?

« La LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l’encontre des joueurs et du staff de l’OGC Nice, a annoncé la Ligue dans un communiqué. Ces agressions totalement inacceptables portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. »

Communiqué officiel de l'OGC Nice ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) December 1, 2025

La LFP a également annoncé se constituer « partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves ».

Selon Nice-Matin, Moffi et Boga ont fait savoir qu’ils ne voulaient plus porter le maillot niçois à la suite de ces évènements, alors que leur contrat court jusqu’en juin 2027.

Le rapport de police ne confirme pas « les coups » lors des incidents à Nice