Dunkerque perd gros malgré un bijou, belle opération pour Clermont

Le suspense est insoutenable. Mais qui va monter en Ligue 1 ?! Avant la suite de la journée ce week-end, l’écart s’est encore resserré en tête du classement ce vendredi soir malgré certaines opportunités manquées par Reims (3e) et surtout par Dunkerque (7e).

Le miracle clermontois

En tête à la pause, les Nordistes perdent gros sur la pelouse de Clermont après avoir été renversés dans les arrêts de jeu sur un contre-son-camp de Bram Lagae (2-1). Zossou avait pourtant magnifiquement ouvert le score avant que Diedhou n’égalise sur penalty. Clermont, qui enchaîne deux victoires pour la première fois de la saison, prend un peu d’air dans la course au maintien en remontant à la treizième place.

Avec leur triste nul sans le moindre but à Montpellier (0-0) les Champenois de Reims reviennent eux à un point de la deuxième place occupée par Saint-Étienne, mais les Stéphanois n’ont pas encore joué. C’est sur le même score que Grenoble et Boulogne-sur-Mer se sont quittés dans ce duel de deuxième moitié de terrain.

Dans les bas-fonds du classement, Laval a longtemps cru réaliser la belle opération grâce à Sellouki, mais les Lavallois ont concédé l’égalisation de Saint-Ruf en fin de match (1-1). Après quatre matchs nuls, Bastia, lui, est retombé dans ses travers à domicile contre Annecy (0-2) et conforte sa place de lanterne rouge. Les Corses auraient pu revenir dans le match après l’ouverture du score des Savoyards si le penalty de Tom Ducrocq n’avait pas échoué sur le poteau.

  Clermont 2-1 Dunkerque

Buts : Diedhou (SP 55e), Lagae (CSC, 90e+4) pour Clermont // Zossou (26e) pour Dunkerque

  Bastia 0-2 Annecy

Buts : Lajugie (2e), Rambaud (SP 39e)

  Laval 1-1 Nancy

Buts : Sellouki (39e) pour Laval // Saint-Ruf (80e) pour Nancy

  Grenoble 0-0 Boulogne-sur-Mer

  Montpellier 0-0 Reims

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

LL

