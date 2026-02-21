Troyes renverse Pau au terme d’un match explosif, Reims ne suit pas

L’ESTAC is back ! Sur une inquiétante série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, la formation de Stéphane Dumont a fait preuve de ténacité pour l’emporter face à Pau (4-3) au stade de l’Aube. Tout avait pourtant commencé comme dans un cauchemar pour les Aubois qui ont vu Cheikh Fall ouvrir le score au quart d’heure de jeu, puis la pépite Giovanni Versini profiter d’une glissade de Zacharie Boucher pour doubler la mise, cinq minutes plus tard. Pas de quoi pour autant assommer Troyes qui revient en deux minutes avant la pause : un péno signé Tawfik Bentayeb puis une frappe en lunette de Mathys Detourbet remettent les deux formations à égalité.

Au retour des vestiaires, Joseph Kalulu (le frère de Pierre, Gédéon et Aldo) redonne l’avantage à Pau mais une nouvelle fois, l’ESTAC va rebondir grâce à Martin Adeline puis au doublé de Bentayeb dans les arrêts de jeu. Une victoire précieuse qui permet aux Troyens de garder la tête de la Ligue 2, d’autant que dans le même temps, son dauphin Reims a été tenu en échec à domicile par Amiens (0-0). Au classement, l’ESTAC prend donc quatre longueurs d’avance sur les Rémois et cinq sur l’ASSE, qui compte un match de retard.

