Troyes accroché dans le derby, le Red Star sur le podium

Troyes accroché par Reims dans le derby, le Red Star s'invite sur le podium

QB
Petit derby entre voisins.

Troyes et Reims ne s’étaient plus affrontés depuis février 2023. Cette fois, pas de champagne pour les Rémois, mais un nul face au leader de la Ligue 2 à l’issue d’un match plaisant (0-0). L’ESTAC garde huit points d’avance sur son voisin, mais tient un nouveau dauphin : le Red Star, vainqueur du match des amis contre Grenoble grâce à Bradley Danger (1-0). Désormais troisième, Pau a eu droit à une sacrée claque contre Dunkerque, emmené par le doublé d’Enzo Bardeli (0-3).

Le Mans a arraché une précieuse victoire dans le temps additionnel contre le promu Boulogne-sur-Mer et se replace en sixième position, au contact de la zone des play-offs (1-0). Plus bas, Clermont est sorti de sa spirale négative en s’imposant à Guingamp (0-1) : le seul tir cadré auvergnat, signé du jeune Ilhan Fakili, 19 ans, a suffi au bonheur du CF63, qui compte maintenant trois points d’avance sur la zone rouge. Et tout en bas, pas de changement : Laval reste 17e et Bastia 18e puisque le club mayennais n’a pas fait le déplacement jusqu’en Corse pour défier la lanterne rouge.

Merci Benjamin…

Les résultats du soir

Red Star 1-0 Grenoble

But : Danger (72e)

Pau 0-3 Dunkerque

Buts : Bardeli (5e, 67e), Robinet (23e)

Exclusion : Kanté (64e) pour Pau

Le Mans 1-0 Boulogne

But : Yohou (90e+2)

Reims 0-0 Troyes

Guingamp 0-1 Clermont

But : Fakili (47e)

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

QB

