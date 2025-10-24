La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi

Il s’agit ni de Pavard, ni de Mendy et encore moins de Bourigeaud.

Alors qu’elle devait se tenir ce vendredi soir, la rencontre de la 11e journée de Ligue 2 entre Bastia et Laval n’aura finalement pas lieu. La cause ? La tempête Benjamin qui empêche l’avion des joueurs de Laval de décoller.

Un report ce week-end ou plus tard ?

Malgré un départ initialement prévu dans la matinée, l’avion était encore cloué en Mayenne à seulement quatre heures du coup d’envoi, rendant impossible le déplacement des Tangos vers l’île de Beauté dans le temps imparti, comme l’indique le club dans son communiqué.

La LFP a également communiqué à quelques heures du coup d’envoi pour confirmer le report du match, sans donner plus de détails sur la nouvelle date et sans exclure une possible tenue de la rencontre samedi, sachant que la vigilance jaune a été activée par Météo France jusqu’à 6 heures samedi sur l’ensemble de la Corse.

COMMUNIQUÉ DE LA LFP Le Stade Lavallois MFC a informé la LFP qu’il ne se rendra pas à Bastia aujourd’hui, par conséquent la rencontre SC Bastia – Stade Lavallois MFC, comptant pour la 11e journée de Ligue 2 BKT et initialement programmée le vendredi 24 octobre à 20h00, n’aura… pic.twitter.com/FxFEixAAh0 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 24, 2025

La vigilance rouge n’est pas non plus levée pour les deux relégables.

