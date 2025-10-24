S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J11
  • Bastia-Laval

La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi

KM
La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi

Il s’agit ni de Pavard, ni de Mendy et encore moins de Bourigeaud.

Alors qu’elle devait se tenir ce vendredi soir, la rencontre de la 11e journée de Ligue 2 entre Bastia et Laval n’aura finalement pas lieu. La cause ? La tempête Benjamin qui empêche l’avion des joueurs de Laval de décoller.

Un report ce week-end ou plus tard ?

Malgré un départ initialement prévu dans la matinée, l’avion était encore cloué en Mayenne à seulement quatre heures du coup d’envoi, rendant impossible le déplacement des Tangos vers l’île de Beauté dans le temps imparti, comme l’indique le club dans son communiqué.

La LFP a également communiqué à quelques heures du coup d’envoi pour confirmer le report du match, sans donner plus de détails sur la nouvelle date et sans exclure une possible tenue de la rencontre samedi, sachant que la vigilance jaune a été activée par Météo France jusqu’à 6 heures samedi sur l’ensemble de la Corse.

La vigilance rouge n’est pas non plus levée pour les deux relégables.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

KM

