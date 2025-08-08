Ils vont illuminer cette saison de Ligue 2

Alors que la Ligue 1 ramène tous ses anciens à la maison, la Ligue 2 se veut ambitieuse dans une année où les recrues sont peu nombreuses. Entre Lilian Raillot, Jean Vercruysse ou Quentin Paris, le deuxième échelon français nous offre aussi son lot de petites pépites qui vont vous faire kiffer les mois de décembre à Bauer ou à Marcel-Picot.

Lisandru Olmeta

Peut-être pas aussi impétueux que son papa, Lisandru va avoir du pain sur la planche sur l’Île de Beauté. En concurrence avec l’éternel Johny Placide, 37 ans, le portier prêté par Lille va pouvoir s’aguerrir en Corse alors qu’il n’a toujours pas joué en professionnel chez les Dogues. Avec un nom qui sent bon le figatellu, un père qui a fait ses preuves dans la ville bastiaise, tout est réuni pour assister au mariage du siècle entre Olmeta fils et Bastia. Petite note pour les attaquants de Ligue 2 : ne l’embrouillez pas trop vite quand même, parce que Pascal ne sera jamais bien loin.

Jean Vercruysse, Le Mans

À tous les nostalgiques du siècle dernier, non, il ne s’agit pas du rejeton de Philippe. Aucun lien de parenté avec l’ancien Lensois et Marseillais n’est à recenser pour celui qui vient de quitter Boulogne-sur-Mer pour rejoindre le pays des rillettes, au Mans. Une arrivée chez des promus bien ambitieux, qui viennent d’attirer Baptiste Guillaume dans leurs filets et qui tenteront de se maintenir, cinq ans après leur relégation en National. Milieu central ou milieu offensif à l’aise aussi bien avec ses pieds que pour gonfler de belles lignes de stats (six buts et sept passes décisives en 32 rencontres de National), Vercruysse va découvrir la Ligue 2, samedi à Guingamp, à 25 piges. Pour bien débuter, un bon crachin breton devrait suffire. Cela ne le dépaysera pas du temps des Hauts-de-France au moins.

Jean Vercruysse au départ et à la conclusion de l'action. L'@usbco_officiel lance le derby en ouvrant la marque au stade du Hainaut. 0️⃣ - 1️⃣ I 27e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5budp3 #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/pmkmF7BCDJ — Championnat National (@NationalFFF) March 28, 2025

Chico Lamba, Saint-Étienne

Voyez-vous ce qu’est un frigo ? Chico Lamba en est l’incarnation charnelle. 1,90m, 86 kilos, Chico n’est pas là pour chicoter mais bien pour péter les dents des attaquants de Ligue 2. Demandez donc à Matthis Abline, qui a eu le Portugais sur le dos pendant toute la rencontre de l’Euro espoirs, il vous en dira des nouvelles. Arrivé en provenance d’Arouca pour six millions d’euros, le joueur aura coûté, à lui seul, plus que toutes les dépenses des clubs de Ligue 2 réunies. Un gros coup de l’ASSE qui réalise un meilleur mercato qu’en Ligue 1. Original pour le club qui défiera Laval lors de la première journée. Avec un duel Tchokounté-Lamba d’entrée, il peut y avoir de la casse.

Chico Lamba, la première sous le maillot Vert. Vos impressions ? #ASSE pic.twitter.com/TiNThTRT4l — Green Prospect (@green_prospect) July 20, 2025

Nicolas Pallois, Reims

Eh oui, il n’y a pas que pour les jeunots. Onze ans après sa dernière saison dans l’antichambre, Nico retrouve la Ligue 2 sous les couleurs de Reims. Quand les jeunes ont encore tout à prouver, lui non. Bien au contraire, il risque de rapidement leur apprendre le respect sur les terrains du stade de La Licorne ou à Paul-Lignon. 37 piges, le divin chauve pourra passer la barre des 100 matchs de Ligue 2 cette saison, après avoir foulé à 302 reprises les pelouses de l’élite française. Et ça, ça n’a pas de prix.

Lilian Raillot, Boulogne

Les déboires économiques de l’AC Ajaccio ont fait un heureux : l’US Boulogne Côte d’Opale remplace le club corse au pied levé. Mais pas de quoi trembler quand on peut compter sur le jeune Lilian Raillot. Du haut de son mètre 93, cette grande tige aux allures de Jannik Sinner n’a rien du numéro 6 puissant au physique monstrueux. Par contre balle au pied, c’est une autre histoire en ce qui concerne le petiot de 21 ans. À Boulogne, où il aura carte blanche pour compenser le départ de Jean Vercruysse, le joueur formé à Metz pourra s’épanouir dans un club qui tentera d’aller chercher le plus rapidement le maintien face à ses concurrents directs. Alors non, il n’est pas costaud, non il ne marque pas cinquante buts par saison, mais le talent du bonhomme est là.

🔴⚫ Lilian Raillot rejoint l’USBCO en provenance du FC Metz ! À 18 ans, il portait déjà le brassard en N2 avec la réserve messine. Milieu complet, leader technique et qualité de passe au-dessus. Il portera le n°8 cette saison. Bienvenue Lilian 🙏 pic.twitter.com/60YR9vAA9y — US Boulogne CO (@usbco_officiel) June 25, 2025

Noa Mupemba

Dans une époque où les sous se font rares, le centre de formation est le gros plus de nombreuses équipes au budget limité. Laval en possède un qui a déjà vu émerger bon nombre de joueurs dans le passé à l’image des Sehrou Guirassy ou Nordi Mukiele pour ne citer qu’eux. Noa Mupemba fait partie de ces jeunes joueurs que Laval a su choyer, développer. Prêté à Avranches la saison dernière où il a fini troisième meilleur buteur du groupe B avec quatorze pions, l’attaquant de 23 ans en a dans les jambes. À Laval, aux côtés de Malik Tchokounté, il a déjà brillé pendant la préparation en y allant de son doublé contre Concarneau et en enchaînant les titularisations. Alors, il ne sera sûrement pas vendu 100 millions par Francfort mais attention à la vitesse et à la finition du garçon.

Le coup du sombrero, la percée et le doublé : Noa Grace Mupemba permet à Avranches de prendre le large face aux Girondins 🫤#FCGB #Girondins @tv7_sudouest https://t.co/e1EYGVNbcn pic.twitter.com/N6Kxce3X9B — Free FOOT (@FreeFoot) March 15, 2025

Quentin Paris, Annecy

Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris titulaire. Le jeune attaquant annécien a prouvé qu’il avait le profil pour jouer en Ligue 2 cette saison. Quatre pions en 145 minutes de championnat lors de l’exercice précédent dont un loin d’être horrible contre Laval (0-1), Quentin Paris fait partie de ces jeunes joueurs que l’on souhaite voir poursuivre l’aventure en Ligue 2. Même s’il devrait être concurrencé par le grand Thibault Rambaud (1,92m) qui a fait ses preuves à Boulogne la saison dernière en National, le buteur maison aura sa carte à jouer dans un effectif qui devra faire sans Djoco et sans Ntamack. Un rôle capital, peut-être pas, mais comptez sur lui pour planter.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Morgan Corredor, Rodez

Entre un père, Gregory, qui a enfilé la tenue ruthénoise dans les années 90 et l’aîné, Killian, troisième meilleur buteur de l’histoire du club avec 28 pions, Morgan Corredor a un nom qui pèse dans l’Aveyron. Avec quatre apparitions sous le maillot du RAF la saison dernière en Ligue 2 à coups de minutes par-ci et secondes par-là, le petit dernier n’a encore jamais gagné avec les Ruthénois. Sans Waniss Taïbi et Noah Cadiou, tous deux vendus cet été, l’entrejeu de Rodez aura besoin de lui dans l’année à venir. Sans argent pour recruter, les pépites viendront du centre de formation. Pas des pépites d’or certes, mais de Ligue 2, c’est déjà suffisant. Et dans cette Ligue 2, il faudra bien un Corredor pour veiller.

