La présidence de l’OGC Nice change de main

LB
Tempête en approche.

Le couperet est tombé sur la Côte d’Azur, l’OGC Nice a annoncé dans un communiqué la fin de sa collaboration avec Fabrice Bocquet. L’ancien directeur général devenu président des Aiglons en août dernier quitte ses fonctions ce vendredi, d’un accord commun avec l’actionnaire.

Le duo Rivère-Cohen de retour

L’annonce fait l’effet d’un électrochoc après la mauvaise passe sportive que traverse Nice et les violences commises à l’encontre de Jérémie Boga et Terem Moffi par des supporters après la défaite face à Lorient (3-1). Nice est actuellement dernier de Ligue Europa et reste sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues. Le club a annoncé dans son communiqué le retour aux affaires de Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen : « Afin d’assurer la continuité et d’insuffler une nouvelle impulsion, l’OGC Nice annonce la nomination de deux anciens présidents, profondément attachés au club : Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen, respectivement président et vice-président délégué, qui ont en effet décidé d’unir leurs forces pour servir l’Institution dans un moment complexe. »

Le club a longuement remercié Bocquet pour le travail effectué : « Au-delà du terrain, Fabrice Bocquet a joué un rôle clé dans la restructuration et l’organisation du fonctionnement interne du club, ainsi que dans le pilotage financier de la structure en matière de gestion des coûts et de revenus liés aux transferts, contribuant à poser des bases durables pour l’avenir et la pérennité de l’OGC Nice. Fabrice Bocquet a également contribué à donner un nouvel élan au projet de formation de l’OGC Nice ce qui se traduit par un nombre accru de joueurs issus du centre de formation au sein de l’effectif pro. »

Reste à savoir si cela suffira pour permettre aux Aiglons de remporter leur premier match depuis près de deux mois dimanche face à Saint-Étienne.

Enfin une victoire à fêter à l’Allianz Riviera !

LB

