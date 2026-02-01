S’abonner au mag
Daniel Bravo suspendu

Après les excuses, la punition. À la suite de ses propos polémiques pendant le match opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1 et qui s’est terminé par un nul à quatre buts, Daniel Bravo a été suspendu de ses fonctions par Bein Sports avec effet immédiat.

Dans un communiqué officiel, le club de la capitale a également tenu à condamner « fermement les propos tenus à l’antenne lors du match face à l’Olympique de Marseille, visant Gaëtane Thiney, directrice sportive de la section féminine du club » et à réaffirmer « son soutien à Gaëtane Thiney ». Un samedi soir où tout a très vite basculé…

