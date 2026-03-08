S’abonner au mag
Julian Brandt quittera le Borussia Dortmund gratuitement l'été prochain

Julian Brandt quittera le Borussia Dortmund gratuitement l'été prochain

Allô, les clubs de Ligue 1 ?

Dans la foulée de la victoire du BvB sur la pelouse de Cologne, Lars Ricken, le directeur général de Dortmund, a confirmé que Julian Brandt quitterait le club à l’issue de la saison en cours. Cela fait sept ans que le blondinet évolue au BvB et il se pourrait qu’il découvre, dès la saison prochaine, l’étranger pour la première fois de sa carrière. « Il y a eu des pourparlers et nous avons convenu que le contrat expirant ne sera pas renouvelé. Il a fait quelques centaines de matchs pour le Borussia Dortmund, nous ne pouvons avoir que de la gratitude envers lui », a déclaré Ricken au média Sky, confirmant donc que le milieu offensif sera libre dans quelques mois.

En espérant qu’il ne débarque pas en Ligue 1 la saison prochaine en étant devenu champion du monde entre temps, quand même.

Un Dortmund réaliste enfonce un peu plus le FC Cologne

