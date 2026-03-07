Leeds demande à ses supporters de respecter la rupture du jeûne du Ramadan

Cette fois-ci ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas. Une semaine après les incidents qui ont émaillé la rupture du jeûne du Ramadan, survenue en plein pendant le match Leeds-Manchester City, la direction du club du Yorkshire a pris les devants, alors que Whites reçoivent Norwich ce dimanche en FA Cup. Pour rappel, des supporters du LUFC avaient sifflé les joueurs musulmans qui s’étaient arrêté pendant 78 secondes, le temps de boire un peu d’eau et de croquer un morceau avant de reprendre la partie, remportée par les Citizens.

Prévention et justification

Dans un communiqué relayé par les médias britanniques, la direction de Leeds a indiqué que, face à Norwich, la rupture du jeûne aura lieu à très précisément 17h56, heure locale, soit autour de la 75e minute de jeu. Plusieurs joueurs y prendront de nouveau part, dont Joel Piroe du côté des locaux.

Dans son texte, le club tente cependant d’expliquer les raisons qui ont pu pousser certains spectateurs à huer les joueurs mancuniens lors de la dernière rencontre : « Bien que nous ayons affiché un message sur notre grand écran afin d’expliquer pourquoi le match avait été interrompu, celui-ci n’était pas visible pour environ 25 % du stade », justifie-t-il, avant d’ajouter que la pause aurait pu être perçue comme « un temps mort tactique », comme cela s’était produit lors du match aller en novembre 2025.

Le club conclut en faisant son mea culpa : « Avec le recul, nous aurions dû être plus proactifs dans notre communication, afin d’expliquer aux supporters ce qui allait se produire. Il y avait clairement un manque de sensibilisation de la part de certaines personnes présentes au match. »

Sinon, l’Aïd el-Fitr tombe le jeudi 19 mars cette année. Que les supporters islamophobes de Leeds se rassurent : leur club ne jouent pas la Coupe d’Europe.

Les fans de Leeds ont hué la pause de rupture du jeûne du ramadan