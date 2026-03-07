S’abonner au mag
Le match Śląsk Wrocław-Wisła Cracovie n’aura pas lieu

Le match Śląsk Wrocław-Wisła Cracovie n’aura pas lieu

Fin du feuilleton. Prévu ce samedi à 17h30, le match entre le Śląsk Wrocław et le Wisła Cracovie, comptant pour la 24e journée de D2 polonaise, n’aura pas lieu. Le président du club visiteur, Jarosław Królewski, est resté ferme sur ses positions : si le Śląsk n’accepte pas d’ouvrir son parcage aux supporters du Wisła, il interdira à ses joueurs de se déplacer pour disputer la rencontre.

Question de principe et lourdes conséquences à venir

Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de Wrocław avait justifié son choix en se référant aux règles en vigueur en matière de sécurité. Un argument irrecevable pour Królewski : « Le Wisła n’enverra pas son équipe disputer un match où les décisions sont prises en dehors des principes de transparence et de fair-play. Cette décision est irrévocable et non négociable. »

Son club, actuellement premier du classement, à neuf points de son dauphin, risque désormais de perdre le match par forfait et reste sous la menace d’un retrait de points pour avoir volontairement refusé de se présenter au coup d’envoi. Seulement, un communiqué de la fédération polonaise (PZPN) précise que l’instance va mener une enquête approfondie avant de prononcer des sanctions.

« La Fédération polonaise de football exige que toutes les équipes du championnat respectent la réglementation en vigueur. Je ne céderai à aucune pression », a ainsi annoncé Cezary Kulesza, président de la PZPN. À savoir : « Ni le chantage pour empêcher la tenue d’un match, ni le refus injustifié d’accueillir un groupe de supporters visiteurs. »

Bon, c’est pas vraiment la fin du feuilleton, en fait.

Un club polonais pourrait perdre la course au titre à cause de ses supporters

