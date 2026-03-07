Aguerd forfait pour le déplacement à Toulouse

Encore une mauvaise nouvelle. Éliminé de la Coupe de France par Toulouse mercredi, l’Olympique de Marseille retrouve son bourreau ce samedi, au Stadium cette fois. Pour cette rencontre comptant pour la 25e journée de Ligue 1, les Phocéens devront se passer de Nayef Aguerd. Le défenseur central, qui n’a pas participé à la séance collective vendredi, ne figure pas dans le groupe retenu par Habib Beye pour cette rencontre, tout comme Bilal Nadir.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #TFCOM Voici les 2️⃣2️⃣ protagonistes retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement au Stadium ce soir ⚔️ pic.twitter.com/nzN8Jrn57t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2026

Un énième sursaut ?

Cette absence de l’international marocain, visiblement touché aux adducteurs, devrait permettre à Benjamin Pavard de retrouver une place de titulaire. À noter également les retours de blessure d’Amine Gouiri, Quinten Timber et du deuxième joueur marseillais avec le plus de temps de jeu cette saison, Pierre-Emile Højbjerg. Après son succès le week-end dernier face à Lyon, l’OM pourrait remonter provisoirement à la troisième place du championnat.

Les montagnes russes émotionnelles.

