Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs

Toujours s’inspirer des meilleurs. À quelques heures d’un duel important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 face au Red Star, quatrième, Philippe Montanier, qui a pris les rênes de Saint-Étienne début février, a révélé en conférence de presse qu’il avait utilisé une méthode assez originale lors de son arrivée chez les Verts. « À mon arrivée, j’ai diffusé une vidéo de Xavi qui évoquait le Barça de Guardiola (2008-2012), raconte l’ancien entraîneur de Toulouse. Il parlait de courir, des efforts tous ensemble, de sacrifices. C’est l’attitude que doit avoir toute une équipe, pas seulement les défenseurs. On a reproduit ces principes sur le terrain. C’était la base. Un joueur a deux minutes le ballon dans un match. À part ça, il doit bien défendre, proposer des solutions. »

Des débuts séduisants

Sur une série de quatre victoires consécutives avec l’ASSE, deuxième de Ligue 2, Montanier n’a connu que le succès avec sa nouvelle équipe. Une qui s’explique notamment par des changements tactiques opérés par le technicien passé notamment par la Real Sociedad, Nottingham Forest ou encore le Standard de Liège. « L’entraîneur ne veut pas que l’on joue le hors-jeu, rejoue le défenseur central Mickaël Nadé. On ne va pas toujours presser haut. On est souvent en bloc. On peut aussi défendre bas, ne pas partir à l’abordage. […] Avoir le ballon est important. Si tel n’est pas le cas, on est bons défensivement. Quand on a une ou deux occasions, il faut finir. »

Suffisant pour faire remonter les Verts dans l’élite ?

Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau