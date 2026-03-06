Le Bayern gifle Mönchengladbach et se rapproche d’un nouveau sacre en Bundesliga

Bayern Munich 4-1 Mönchengladbach

Buts : Díaz (33e), Laimer (45e+1), Musiala (57e, SP), Jackson (79e) pour les Bavarois // Mohya (89e) pour die Fohlen

Expulsion : Reitz (55e) côté Mönchengladbach

Comment on dit rouleau compresseur en allemand ? Après avoir triomphé du Borussia Dortmund la semaine précédente, le Bayern pouvait définitivement prendre son envol en cas de succès à l’Allianz Arena face à l’autre Borussia, celui de Mönchengladbach, ce vendredi soir. Le Bayern n’a pas fait de fioritures et a signé un succès large et sans conteste (4-1) face au 12e de Bundesliga, qui n’a pas encore mathématiquement assuré son maintien.

Puissance quatre

Les Bavarois n’ont jamais tremblé dans cette rencontre. Le but refusé à Lennart Karl pour une position de hors-jeu (10e) n’a été qu’un léger contretemps à la mise en marche du rouleau compresseur de Vincent Kompany. Déjà presque passeur décisif sur le but refusé à Karl, Leon Goretzka s’est cette fois offert un lob sublime pour Luis Díaz qui a permis au Rekordmeister de prendre les devants peu après la demi-heure de jeu (1-0, 33e). Il aura fallu attendre un peu plus de dix minutes avant que le Bayern n’inscrive le but du break grâce à Konrad Laimer dans le temps additionnel du premier acte, parfaitement servi par le premier buteur du soir (2-0, 45e+1).

Les Munichois sont revenus des vestiaires comme ils y étaient entrés, en ne laissant pas respirer leurs adversaires. Asphyxié par les vagues rouges, Rocco Reitz a fini par être poussé à la faute en infligeant un vilain croche-patte dans sa surface à Nicolas Jackson. Pas d’autre choix pour l’arbitre de la rencontre que de l’expulser (55e). Sans se faire prier, Jamal Musiala a transformé le penalty pour enfoncer définitivement Gladbach (3-0, 57e). Le récital offensif bavarois n’avait toutefois pas encore pris fin, puisque Nicolas Jackson a également inscrit son nom au tableau d’affichage (4-0, 79e). Wael Mohya, entré en jeu cinq minutes plus tôt, est venu sauver l’honneur de Gladbach en inscrivant son premier but en Bundesliga et en privant Manuel Neuer d’un clean sheet (4-1, 89e). Le Bayern compte désormais quatorze points d’avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund.

L’heure de lever le pied.

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Bischof, Kim, Upamecano (Stanišić, 61e), Laimer (Cardozo, 61e) – Goretzka, Kimmich (Daiber, 81e) – Díaz (Guerreiro, 61e), Musiala, Karl – Jackson. Entraîneur : Vincent Kompany.

Borussia Mönchengladbach (3-4-3) : Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Reitz, Stoger, Castrop – Honorat (Machino, 61e), Tabaković (Chiarodia, 61e), Bolin (Mohya, 84e). Entraîneur : Eugen Polanski.

