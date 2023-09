Tel sort le Bayern du traquenard de Gladbach

Borussia M’gladbach 1-2 Bayern Munich

Buts : Itakura (30e) pour les Fohlen // Sané (58e) & Tel (87e) pour le Bayern

Le genre de matchs qui se joue sur coup de pied arrêté…

Pour ce Topspiel de la troisième journée de Bundesliga, le menu était alléchant entre un Borussia Mönchengladbach en reconstruction, et un Bayern Munich en quête de repères. Déséquilibré sur le papier, ce choc historique (seul Bayern-Werder a été joué plus de fois en Bundesliga) s’est avéré bien plus indécis que prévu. Il a fallu attendre la 87e minute pour voir Mathys Tel, déjà buteur face au Werder, offrir la victoire aux Bavarois. Après un interminable siège, et sur un énième corner, Joshua Kimmich a en effet déposé la gonfle sur le crâne du Français, qui a fini par tromper l’infranchissable Moritz Nicolas (1-2, 87e). Un vrai ouf de soulagement pour les hommes de Thomas Tuchel, jusque-là dressés par les Poulains.

Dans un Borussia Park bouillant, les locaux ont longtemps cru au coup parfait. Désarmés dans le jeu, ils ont réussi à surprendre le Bayern sur corner, eux aussi. À la baguette : Pléa, vers la tête de Wöber au premier poteau, dont la déviation est reprise au second par Itakura, auteur d’un coup de casque parti des abdos direction la lucarne opposée d’Ulreich, immobile (1-0, 30e). Déjà très dangereux sur coup franc quelques minutes plus tôt, avec une tête de Friedrich sur la barre, les Poulains virent en tête face à un Bayern peu clinquant. Mais les Bavarois reviennent en seconde période avec d’autres ambitions. Leur long siège ininterrompu finit par faire craquer Gladbach. Même si Moritz Nicolas, le portier remplaçant, a longtemps retardé l’échéance, il n’a rien pu faire face à Leroy Sané qui, après avoir tâté la barre en première période, l’a ajusté du bout du pied sur un caviar de Joshua Kimmich (1-1, 58e). La machine bavaroise est lancée, jusqu’à l’entrée décisive de Mathys Tel, qui continue de marquer des points en ce début de saison.

Comme le Bayern, qui poursuit son sans-faute.

Borussia Mönchengladbach (5-4-1): Nicolas – Scally (Elvedi, 83e), Wöber (Ullrich, 73e), Itakura, Friedrich, Reitz – Weigl, Neuhaus, N’Goumou (Jantschke, 74e), Pléa (Honorat, 83e) – Cvancara (Siebatcheu, 59e) Entraîneur : Gerardo Seoane

Bayern Munich (4-2-3-1): Ulreich – Davies, Kim, Upamecano, Mazraoui (Laimer, 46e) – Kimmich, Goretzka (Tel, 81e) – Coman (Gnabry, 69e), Müller (Choupo Moting, 69e), Sané – Kane (De Ligt, 95e) Entraîneur : Thomas Tuchel

