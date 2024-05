Record égalé en Liga pour le Real Madrid

Qui l’eut cru ?

Annoncé en difficulté cette saison avec la blessure longue durée de Thibaut Courtois, le Real Madrid a finalement réalisé une très belle année sur le plan défensif. Plus étonnant encore, il vient d’égaler son record de clean sheets en Liga, alors qu’il reste trois matchs à disputer dans le championnat ibérique. Avec déjà 19 matchs sans concéder le moindre but, dont leur victoire face à Grenade hier, les Merengues ont égalé leur marque record établie à trois reprises, en 1986-1987, en 1987-1988 et en 2019-2020. Un record co-signé, puisque trois gardiens ont participé à cette exploit, Andrey Lunin, Kepa, Arrizabalaga et Thibaut Courtois, revenu en fin de saison. Ils ne battront cependant pas les marques établies par le Barça l’an dernier, qui n’avait encaissé que 20 petits buts, pour un total hallucinant de 26 clean sheets.

19 – @RealMadriden ⚪️⚪️ have kept 19 clean sheets in 19 @LaLigaEn games this season (10 by Lunin, 7 by Kepa and 2 by Courtois), equalling their best tally in a single campaign in their history in the competition (19 in 1986/87 and 1987/88). Unbreakable.⛔️ pic.twitter.com/1Q7s30xnKu — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2024

Souvent attribué au rival Colchonero, l’art de défendre ne se perd pas à Madrid et l’équipe de Carlo Ancelotti en est la preuve, alors que les rencontres à venir face à Alavés, Villarreal et le Real Betis seront l’occasion de faire tomber le record. Un sacré aboutissement, quand on sait que les Madrilènes ont, qui plus est, été touchés en défense également, Eder Militao et David Alaba étant lourdement blessés, ce qui a notamment mené Aurélien Tchouaméni à évoluer en tant que défenseur central à de multiples reprises. Voilà qui explique aussi pourquoi le Real en est actuellement à 29 matchs sans défaite en championnat et a réussi à se hisser une nouvelle fois en finale de coupe d’Europe.

Suffisant pour offrir au Real une quinzième Ligue des champions ?