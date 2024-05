Le Real s'amuse et condamne Grenade

Buts : F. García (38e), Güler (45e+2) & B. Díaz (49e, 58e) pour les Merengues

Il y a eu moins de suspense que face au Bayern.

Trois jours après sa mémorable demi-finale retour de Ligue des champions remportée face aux Munichois, le Real Madrid, déjà sacré, se déplaçait à Grenade chez l’avant-dernier de Liga. Et tout s’est passé comme sur des roulettes : 2-0 à la pause, 4-0 au coup de sifflet final, et une relégation pour les locaux, à cause de la victoire de Majorque contre Las Palmas (1-0) dans le même temps.

Grâce notamment à un doublé du bonbon Brahim Díaz (et à un but et une passe dé du défenseur Fran García), la Casa blanca signe sa neuvième victoire de rang en Liga. Il s’agit également de son 29e match consécutif sans défaite, en championnat ; le seul revers de la saison a eu lieu le 24 septembre dans le derby face à l’Atlético. Les hommes de Carlo Ancelotti atteignent ce samedi les 90 points, alors qu’il reste trois rencontres de Liga à disputer.

5 – Only Savinho and Rodrygo Goes (six each) have scored more goals after a carrie among @LaLigaEn players than @Brahim Díaz 🇲🇦 (five as Vinícius Junior) this season in all competitions. Technical. pic.twitter.com/H5au3xPqyE

— OptaJose (@OptaJose) May 11, 2024