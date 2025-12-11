Comment s'exprime la Mbappé-dépendance au Real Madrid ?

Lors du revers du Real Madrid face à Manchester City en phase régulière de Ligue des champions ce mercredi (1-2), l'absence de Kylian Mbappé s'est grandement fait ressentir. De par ses performances individuelles de grande classe, l'international français est essentiel aux Merengues, qui semblent dépendants de ses éclats pour briller.

« Il n’était visiblement pas en forme pour jouer. Sinon, il aurait joué. Et quand il n’est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. » Ces mots de Xabi Alonso au sujet de Kylian Mbappé en conférence d’après-match sonnent comme un aveu d’impuissance de la part de l’entraîneur madrilène, toujours plus contesté. Sans sa pièce maîtresse restée sur le banc, le Real Madrid n’a fait pas un mauvais match, mais il a perdu face à Manchester City lors de la sixième journée de la phase régulière de Ligue des champions (1-2). Les Merengues ont besoin de l’international français, machine à buts, mais ils ont aussi perdu le week-end dernier contre le Celta quand il était sur le terrain. Alors, comment avancer ensemble ?

Le héros toxique

Si on regarde les chiffres, « Kyk’s » est en train de réaliser un début de saison tonitruant. Avec déjà 25 buts et 4 passes décisives, dont un quadruplé, le buteur marche sur l’eau et porte le Real Madrid sur ses épaules. Pourtant, autour de lui, les autres joyaux semblent briller moins fort. Chef d’orchestre des dernières saisons, Jude Bellingham n’a plus la même influence dans le jeu de son équipe ; Vinicius Jr n’a plus marqué depuis douze rencontres tandis que Rodrygo, relégué sur le banc, a inscrit son premier pion avec le Real Madrid depuis le 4 mars 2025, soit 281 jours. Malgré lui, l’international français vampirise d’une certaine manière le jeu de son équipe.

Même Xabi Alonso, arrivé sur le banc cet été après ses grands accomplissements avec le Bayer Leverkusen, semble s’être résolu à donner les clés de son système au septième du Ballon d’or 2025. Le leadership de ce dernier prend également beaucoup de place. Dans un vestiaire avec autant de champions, la pilule a du mal à passer. La saison du Real Madrid, club aux 15 Ligues des champions, semble reposer aujourd’hui sur les performances de l’ancien joueur du PSG, où la question autour de sa dépense s’était déjà posée.

Un problème insoluble ?

Gardien du club merengue depuis 2018, Thibaut Courtois, qui a glané deux C1 avec le Real, a lui aussi admis en zone mixte que sans la superstar Mbappé l’équipe n’est pas la même : « Kylian est évidemment en grande forme, il aurait clairement pu faire quelque chose. Mais il n’était malheureusement pas en état de jouer aujourd’hui, et c’est comme ça. Il vaut mieux qu’il rate un match plutôt qu’il en manque dix. » Cette sortie montre le pouvoir que l’international français a pris dans le plus grand club du monde. Le problème, c’est que mis à part Arda Güler, dont la connexion avec Mbappé n’est plus à prouver, le collectif ne profite pas assez de son rayonnement.

Un avis que ne partage pas son entraîneur : « Kylian fait partie des élus. Il a en lui ce désir non seulement de bien faire les choses, mais aussi d’avoir une influence positive sur les autres. C’est quelque chose qu’il partage avec Cristiano : cette ambition contagieuse, qui inspire le reste de l’équipe. » Nous ne remettrons pas en doute ici son professionnalisme ou son envie de bien faire, mais force est de constater que malgré lui, le capitaine des Bleus récupère toute la lumière et empêche d’une certaine manière les autres d’exprimer leur talent. Pour que son histoire avec le Real Madrid soit aussi belle que celle de l’icône portugaise, Mbappé doit comprendre qu’il aura besoin de ses coéquipiers pour l’écrire.

