S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

Le FC Nantes officialise son changement de coach

CDB
Le FC Nantes officialise son changement de coach

Pas de Kombouaré à l’horizon.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Luis Castro a été licencié ce jeudi matin de son poste d’entraîneur du FC Nantes, six mois après son arrivée. Son éviction fait suite aux mauvais résultats du club ligérien, encore battu le week-end dernier contre le RC Lens (1-2), actuel leader de la Ligue 1.

« Le FC Nantes remercie Luis Castro et son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Le club leur souhaite à tous une bonne continuation pour la suite de leur parcours » a annoncé le club dans un communiqué.

Un intérimaire jusqu’à la fin de la saison

Avec 11 points en 15 rencontres, les Jaune et Vert pointent à la 17e place du championnat de France, synonyme de relégation. Waldemar Kita semble avoir égaré le numéro d’Antoine Kombouaré, puisque c’est son ancien adjoint Ahmed Kantari qui va s’asseoir sur le banc de touche. « Il connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes. »

Formé au PSG, l’ancien international marocain (15 sélections) va connaître sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur principal, après un intérim sur le banc de Valenciennes en 2023-2024.

Kantari, tu pleures pas.

Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
110
44
12
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!