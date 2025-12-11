Le FC Nantes officialise son changement de coach

Pas de Kombouaré à l’horizon.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Luis Castro a été licencié ce jeudi matin de son poste d’entraîneur du FC Nantes, six mois après son arrivée. Son éviction fait suite aux mauvais résultats du club ligérien, encore battu le week-end dernier contre le RC Lens (1-2), actuel leader de la Ligue 1.

« Le FC Nantes remercie Luis Castro et son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Le club leur souhaite à tous une bonne continuation pour la suite de leur parcours » a annoncé le club dans un communiqué.

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination d’Ahmed Kantari au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Il prend ses fonctions dès aujourd’hui, entouré de son staff, en vue du déplacement à Angers. Le communiqué → https://t.co/aIuhxcz54T pic.twitter.com/iFnZGVmyjo — FC Nantes (@FCNantes) December 11, 2025

Un intérimaire jusqu’à la fin de la saison

Avec 11 points en 15 rencontres, les Jaune et Vert pointent à la 17e place du championnat de France, synonyme de relégation. Waldemar Kita semble avoir égaré le numéro d’Antoine Kombouaré, puisque c’est son ancien adjoint Ahmed Kantari qui va s’asseoir sur le banc de touche. « Il connaît bien l’institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes. »

Formé au PSG, l’ancien international marocain (15 sélections) va connaître sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur principal, après un intérim sur le banc de Valenciennes en 2023-2024.

Kantari, tu pleures pas.

