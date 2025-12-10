S’abonner au mag
Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié

TJ
Nantes : Luís Castro viré, son remplaçant déjà identifié

Adi peut se sentir moins seul.

La défaite nantaise le week-end dernier à Lens était donc celle de trop pour la famille Kita et le board du FC Nantes, qui a décidé de se séparer de Luis Castro ce mercredi, annonce Ouest France ce mercredi. Sous le technicien portugais de 45 ans, les Canaris restaient sur six matchs sans victoire en championnat (4 défaites, 2 nuls) et sont avant-derniers de la Ligue 1.

Un ancien adjoint d’Antoine Kombouaré pour le remplacer

Arrivé avec la hype depuis Dunkerque cet été, Castro n’aura même pas tenu une demie saison sur le banc du FCN, et devient le deuxième entraîneur du championnat de France limogé cette saison après Adi Hütter. Pour le remplacer, la direction nantaise aurait selon nos confrères déjà coché le nom de Ahmed Kantari, adjoint d’Antoine Kombouaré la saison dernière et actuel consultant sur Ligue 1+.

L’homme aura désormais le temps de se reposer.

