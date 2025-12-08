Nantes a pioché son joker médical

Les Canaris disent merci à Udol.

Réduit à manger des miettes cette saison (5 apparitions) en raison de l’arrivée tonitruante de Matthieu Udol au RC Lens, Deiver Machado cherchait à se relancer en vue de la Coupe du monde 2026 avec la Colombie. Comme annoncé par son coach Pierre Sage en conférence de presse après la veille de la rencontre face au FC Nantes, le piston gauche de 32 ans a bien rejoint les Canaris ce lundi.

« Le FC Nantes et Deiver Machado sont parvenus à un accord concernant l’arrivée du latéral gauche colombien, engagé en tant que joker pour une durée de deux ans et demi (jusqu’à la fin de la saison 2027-2028) », a annoncé le club ligérien dans un communiqué. Le propriétaire Waldemar Kita a déboursé environ 300 000 euros pour s’attacher ses services, plus 100 000 euros en cas de maintien en Ligue 1.

Deiver Machado est Jaune et Vert 📇 Bienvenue chez toi 🏠#OnEstNantes pic.twitter.com/9TakYY3h1D — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2025

Actuels dix-septièmes du championnat, les Nantais n’ont plus gagné depuis le 24 octobre et un match contre le Paris FC (2-1). L’arrivée de l’expérimenté défenseur aux 162 apparitions en Ligue 1 (avec Lens mais aussi Toulouse) ne pourra être que bénéfique pour une formation qui a encaissé 24 buts sur ses quinze premiers matchs.

De quoi mettre le multi-prêté Nicolas Cozza sur le banc ?

