S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

Nantes a pioché son joker médical

CDB
Nantes a pioché son joker médical

Les Canaris disent merci à Udol.

Réduit à manger des miettes cette saison (5 apparitions) en raison de l’arrivée tonitruante de Matthieu Udol au RC Lens, Deiver Machado cherchait à se relancer en vue de la Coupe du monde 2026 avec la Colombie. Comme annoncé par son coach Pierre Sage en conférence de presse après la veille de la rencontre face au FC Nantes, le piston gauche de 32 ans a bien rejoint les Canaris ce lundi.

« Le FC Nantes et Deiver Machado sont parvenus à un accord concernant l’arrivée du latéral gauche colombien, engagé en tant que joker pour une durée de deux ans et demi (jusqu’à la fin de la saison 2027-2028) », a annoncé le club ligérien dans un communiqué. Le propriétaire Waldemar Kita a déboursé environ 300 000 euros pour s’attacher ses services, plus 100 000 euros en cas de maintien en Ligue 1.

Actuels dix-septièmes du championnat, les Nantais n’ont plus gagné depuis le 24 octobre et un match contre le Paris FC (2-1). L’arrivée de l’expérimenté défenseur aux 162 apparitions en Ligue 1 (avec Lens mais aussi Toulouse) ne pourra être que bénéfique pour une formation qui a encaissé 24 buts sur ses quinze premiers matchs.

De quoi mettre le multi-prêté Nicolas Cozza sur le banc ?

Pourquoi la disparition d’Emiliano Sala revient sur le terrain judiciaire

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La France finira-t-elle en tête de sa poule au Mondial ?

Oui
Non
Fin Dans 2h
114
46

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!