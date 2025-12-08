- France
- Paris FC (F)
Une légende parisienne va devenir la nouvelle directrice sportive du Paris FC féminin
Retour aux affaires.
Si Gaëtane Thiney assurait à So Foot l’année dernière ne pas encore savoir quel serait son destin une fois les crampons raccrochés, l’ancienne capitaine du Paris FC n’a pas tardé à rebondir. Présente lors de chaque match à domicile de son ancienne équipe, « Tatane » va devenir la nouvelle directrice sportive de la section féminine du club parisien.
𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 𝐝𝐞́𝐯𝐨𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐝’𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭. Lire le communiqué ➡️ https://t.co/vCYNYsPq55 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/02vCB2HRod— Paris FC (@ParisFC) December 8, 2025
Une nouvelle qui s’ajoute à l’annonce du board du PFC de l’extension et de la modernisation du centre d’entraînement du club. Un projet qui a pour but de créer cinq nouveaux terrains d’entraînement. Une fois les travaux terminés, le centre d’entraînement permettra de regrouper sur un seul et même lieu les équipes professionnelles masculines et féminines, ainsi que les centres de formation du club.
