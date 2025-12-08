S’abonner au mag
Une légende parisienne va devenir la nouvelle directrice sportive du Paris FC féminin

Une légende parisienne va devenir la nouvelle directrice sportive du Paris FC féminin

Retour aux affaires.

Si Gaëtane Thiney assurait à So Foot l’année dernière ne pas encore savoir quel serait son destin une fois les crampons raccrochés, l’ancienne capitaine du Paris FC n’a pas tardé à rebondir. Présente lors de chaque match à domicile de son ancienne équipe, « Tatane » va devenir la nouvelle directrice sportive de la section féminine du club parisien.

Une nouvelle qui s’ajoute à l’annonce du board du PFC de l’extension et de la modernisation du centre d’entraînement du club. Un projet qui a pour but de créer cinq nouveaux terrains d’entraînement. Une fois les travaux terminés, le centre d’entraînement permettra de regrouper sur un seul et même lieu les équipes professionnelles masculines et féminines, ainsi que les centres de formation du club.

Le Paris FC aussi peut rêver plus grand.

