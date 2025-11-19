Première victoire de la saison en C1 pour le Paris FC, qui se relance dans la course aux barrages

Paris FC 2-0 Benfica Lisbonne

Buts : M.Mendy (43e) et Garbino (62e) pour le PFC

Expulsion : Møller (30e)

Très belle soirée pour le Paris FC.

Les Parisiennes sont dans le coup. Victorieuses du Benfica Lisbonne (2-0), les joueuses de Sandrine Soubeyrand prennent trois points précieux et enregistrent leur première victoire de la saison en C1, après le match nul frustrant à Madrid la semaine dernière. Si ce mercredi soir, le stade Jean-Bouin n’a pas vraiment fait le plein, ce sont les supporters de Benfica, nichés dans le parcage visiteur, qui ont d’abord fait l’animation avec un joli craquage de fumigènes. Une fumée rouge, comme la couleur du carton qui aura sans doute été le tournant du match à l’avantage du Paris FC.

Exclue pour un deuxième jaune et un tacle non maîtrisé, Caroline Møller laissait ses joueuses perdre contre un PFC appliqué, ayant trouvé la faille par Maeline Mendy (18 berges seulement au compteur) en fin de première période, puis par Maelle Garbino d’une tête rageuse en seconde. Une deuxième victoire en Europe cette saison, permettant aux Franciliennes de rester dans la course aux barrages, et une dixième place au classement.

Le premier but pour le PFC ! Maeline Mendy, 18 ans, marque son premier but en Ligue des champions après une mauvaise relance du Benfica Suivez le match en direct > https://t.co/aoIddrdQqh pic.twitter.com/EdarV0GMmK — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 19, 2025

Prochain rendez-vous européen du PFC à Jean-Bouin : le grand Barça d’Aitana Bonmatí !

Le Paris FC repris dans un scénario cruel par le Real Madrid